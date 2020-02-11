Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gana'yı yendi

Ampute Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Gana ile oynadığı özel maçı 2-1 kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, Gana ile karşılaştı.

Milli takım, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz'ün golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Gana'nın tek golünü ise Mubarek Muhammed attı.

Kamp kapsamında Gana ile yaptığı 3 hazırlık maçını da kazanan milli takıma hazırlık maçı anısına kupa ve madalyalarını Afrika ve Gana Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Godwill Agyeman, Gana'ya ise Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak takdim etti.