Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın Sobadan Zehirlenen Annesi Öldü, Babası Yoğun Bakımda...
1 saat önce
'ACIMIZ BÜYÜK'Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, "Hep söylediğimiz buydu.
'ACIMIZ BÜYÜK'
Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ampute Futbol
Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak
, "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı, Avrupa
Şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenabı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:31 Kaynak: DHA
Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın Sobadan Zehirlenen Annesi Öldü, Babası Yoğun Bakıma Alındı
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