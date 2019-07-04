Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak futbolculuk kariyerini sonlandırdı

Avrupa Şampiyonluğu ile bir çok başarıya imza atan Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak, futbolculuk kariyerini bitirdiğini açıkladı.

Avrupa Şampiyonluğu ile bir çok başarıya imza atan Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak, futbolculuk kariyerini bitirdiğini açıkladı.



TSYD Ankara Şubesi'nde yaptığı basın toplantısında Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak, "Bugün burada çok önemli bir karar açıklayacağım. Normalde sahanın içerisinde çok hırslı bir oyuncuyum. Ama bir o kadarda duygusal bir insanım. Bu benim için 11 yaşından beri başlayan bir kariyer. Tarih bugünü de yazacak. Beşler benim için çok önemlidir. O yüzden 5 numaralı formayı giydim. En büyük amacımdı ülkeme hizmet etmek. Milli takım formasını giymek çocukluk hayalimdi. Her şeyin bir sonu vardır. Bugün ben de üzülerek futbol kariyerimin sonuna geldim ve kariyerimi sonlandırıyorum" şeklinde konuştu.



"Çok istediğim ay-yıldızlı formayı Allah bana Gazilik unvanı altında nasip etti"



Milli forma ile yakaladığı başarılardan bahseden Çakmak, "En çok istediğim ay-yıldızı formayı Gazilik unvanı adı altında Allah bana nasip etti. Benim için ayrı bir duygu ayrı bir heyecandı. Dünya üçüncülüklerimiz, ikinciliklerimiz ve Avrupa Şampiyonluğumuz var. Euro Cup şampiyonluğumuz var. Bunlar zor elde edilen başarılar. Ben de bu takımın bir parçası olma anlamında bugüne kadar emeği geçen bütün hocalarıma ve benimle birlikte sahada mücadele eden o amputenin değerleri, Türk halkının kahraman ilan ettiği arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Gazi Osman Çakmak: "Türk halkından helallik istiyorum"



Ay-yıldızlı bayrağı daha heyecanlı, daha genç arkadaşlarımıza teslim etmesi gerektiği kanaatine vardığını belirten Gazi Osman Çakmak sözlerine şöyle devam etti:



"Dünya Kupasından sonra üzücü olaylar yaşadım. Benim için en önemli olan değer ay-yıldızlı bayraktan sonra gelen Annemi kaybettim. Babam rahatsız. Bunlar hayatta yaşayabileceğimiz Allah'ın bize vermiş olduğu bir imtihandır. Şükretmeyi bilen insanlarız ve şükrettik. Son bir ayda almış olduğum zor bir karardı. Düşündüm yapabilir miyim bir sezon daha, Avrupa şampiyonasında tekrardan bir takımın içerisinde olabilir miyim diye. Beyin çok şey ister ama vücut bazen izin vermez. O saatten sonra hem takımına hem kendine zarar vermiş olursun. Bunun için Türk halkından helallik istiyorum. Herkes hakkını helal etsin Dünya Kupasında kaçırdığım penaltı için. Ben arkadaşlarıma ve federasyonuma güveniyorum. Türk Halkına Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşatacaktır."



Basın açıklamasının ardından Gazi Osman Çakmak basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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