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Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de protokolle futbol oynayacak

1 saat önce

Ampute Futbol Milli Takımı, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi kapsamında Kırşehir'de şehir protokolü ile özel maç yapacak.

Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de protokolle futbol oynayacak, System.String[]
Ampute Futbol Milli Takımı, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi kapsamında Kırşehir'de şehir protokolü ile özel maç yapacak.

Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir programına Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek başlayacak. Vali İbrahim Akın'ı ziyaret edecek olan Ampute Futbol Milli Takımı, şehrin bazı kültürel ve tarihi alanlarını gezerek Ahi Stadyumunda geçerek il protokolü ile özel bir maç yapacak.

Şehit ailelerinin de özellikle beklediği müsabaka hakkında bilgi veren Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Avrupa Şampiyonu, dünya 2.'si Ampute Futbol Milli Takımı'nı ilimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Ahi Stadyumunda oynanacak müsabaka Kırşehir halkına açık olacak" dedi.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Kırşehir programına Malul Gaziler Derneği ve Bedensel Engelliler Derneği de destek veriyor. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
Futbol, Kırşehir, Güncel
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