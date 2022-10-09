Kupa töreninde ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi , Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen de yer aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Son Dakika

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