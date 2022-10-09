Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

09.10.2022 22:36
Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'na kupasını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'na kupasını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki ay yıldızlı takım, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Angola ile karşılaştı.

Nef Stadı'nda yaklaşık 15 bin sporseverin önünde oynan maçı 4-1 kazanan ay-yıldızlılar, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde Ampute Futbol Milli Takımı'na kupası ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Kupa töreninde ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen de yer aldı.

Ay yıldızlı ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden kupayı aldıktan sonra büyük sevinç yaşadı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Son Dakika

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