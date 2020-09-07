Ampute Futbol Milli Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da yapacağı kamp, bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da yapacağı kamp, bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Bolu kampını ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu. Öztürk, "Milli takımımız Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başlayacaktı. Ancak bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Arkadaşımızın tedavisi yapılıyor. Diğer sporcularımızı da ikinci kez teste aldık. Önceliğimiz sporcuların sağlığı." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol, Avrupa, Bolu, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:37 - Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Ampute Futbol Milli Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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