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Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Kırşehir'de ziyaretler

1 saat önce

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları, Kırşehir Valiliği ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Kırşehir'de ziyaretler, System.String[]
Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları, Kırşehir Valiliği ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" projesi kapsamında kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin ardından Vali İbrahim Akın'ı ziyaret eden milli takım, spor sevenlerle fotoğraf çektirdi.
Ziyarette konuşan Vali Akın, elde ettikleri başarılarla halkın gönlünde taht kuran Ampute Futbol Milli Takımı'nın gençlere ve topluma örnek olduklarını söyledi.
Ampute Futbol Milli Takımı'nın kazandıkları şampiyonluklarla kendileriyle gurur duyduklarını aktaran Akın, "Sizler fiziki engellerin hedefe giden yolda çok da önemli olmadığını gösterdiniz. Engelin, başarının önünde bir engel olmadığını verdiğiniz mücadele ile tüm dünyaya ispatladınız. Başarının tesadüf olmadığını azminizle göstererek yol açtınız, öncü oldunuz. Avrupa şampiyonu, gururumuz Ampute Milli Takımımızı ilimizde görmekten dolayı mutluluk duyuyor ve kendilerinden yeni başarılar bekliyoruz. Şehit Aileleri Derneğine ve sosyal sorumluluk kapsamında projeye destek veren Malul Gaziler Derneği ile Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği'ne de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ampute Milli Futbol takımı, kentte tarihi, sosyal ve kültürel alanları da şehit aileleriyle gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:43 Kaynak: AA
Kırşehir, Futbol, Güncel
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