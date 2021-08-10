Ampute Futbol Milli Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu

Ampute Futbol Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 16-26 Ağustos tarihlerinde Bolu'da kampa girecek.

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