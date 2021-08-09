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Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da yeniden tarih yazmak istiyor - Son Dakika

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da yeniden tarih yazmak istiyor

09.08.2021 11:01
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da yeniden tarih yazmak istiyor, System.String[]

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Eylül ayında Polonya'da 16 takımın katılacağı turnuvada yeniden tarih yazıp Avrupa şampiyonu olmak istediklerini belirtti.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Eylül ayında Polonya'da 16 takımın katılacağı turnuvada yeniden tarih yazıp Avrupa şampiyonu olmak istediklerini belirtti.

Antrenmanlarını teknik direktör Osman Çakmak gözetiminde Kocatepe Spor Kompleksi'nde yapan milli takım, 12-19 Eylül'de Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için girdiği Afyonkarahisar'daki kampını tamamladı.

Çakmak, AA muhabirine, Ampute Futbol Milli Takımının Afyonkarahisar'da iki mükemmel kamp dönemi geçirdiğini söyledi.

Kamp dönemlerinde 22 idman yaptıklarını dile getiren Çakmak, şöyle konuştu:

"Burada günde çift antrenman yaptık. Sabah taktik, akşam kondisyon çalıştık. Devamlılık ve dayanıklılık idmanlarımızı yaptık. Bir de yeni bir oyun sistemi belirledik. Zaten bu oyun sistemi oynayabilecek oyuncuları kampa davet etmiştik. Arkadaşların özverisi, çabası ve isteği ile bizim yapmış olduğumuz antrenman programını yeni bir sistem üzerinde denememiz çok iyi oldu. Arkadaşlarımız da bu anlamda mutlu."

"Türk'ün gücünü orada gösterip Avrupa Şampiyonu olmak istiyoruz"

Çakmak, 22 sporcu ile 8 teknik ekiple geldikleri Afyonkarahisar kamplarında sadece bir oyuncunun aldığı darbeyle sakatlık yaşadığını aktardı.

Polonya'daki Avrupa Şampiyonası için 10 Eylül'de Türkiye'den ayrılacaklarına hatırlatan Çakmak, "13 Eylül'de Gürcistan, 14 Eylül'de Hollanda ve 15 Eylül'de İtalya ile karşılaşacağız. Tokyo'dan güzel madalyalar da geliyor. Onlar da bizleri mutlu ediyor. 2017'de 12 ülkenin katıldığı turnuvada Avrupa şampiyonu olmuştuk. Şimdi ise bu şampiyonaya 16 ülke katılıyor. Bu ülkeler arasında da yeniden bir tarih daha yazacağız. Türk'ün gücünü orada gösterip Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Şimdilik başka bir hedefimiz yok."diye konuştu.

Çakmak, Bolu ile İstanbul'da iki kampa daha yapacaklarını belirterek, Avrupa şampiyonluğunu çok isteyen oyuncularının kenetlendiğini ifade etti.

Oyuncularından Afyonkarahisar kampıyla ilgili çok güzel geri dönüşler aldığını kaydeden Çakmak, "2022 yılı Dünya Kupası da ülkemizde olacak. O mevsimlerde biz birkaç kamp daha yapmak için Afyonkarahisar'ı tercih edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da yeniden tarih yazmak istiyor
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da yeniden tarih yazmak istiyor
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da yeniden tarih yazmak istiyor
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da yeniden tarih yazmak istiyor
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da yeniden tarih yazmak istiyor

Polonya, Futbol, Eylül, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da yeniden tarih yazmak istiyor - Son Dakika Spor


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