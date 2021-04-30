Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile hazırlık maçları öncesi Ankara'da kamp yapacak

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya Milli Takımı ile 8-9 Mayıs'ta deplasmanda oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesinde Ankara'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre millilerin hazırlık kampı Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezinde yarın başlayacak.

Kampta 7 Mayıs Cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürecek milliler, ardından hazırlık karşılaşmaları için Polonya'nın Krakow kentine gidecek.

Polonya'da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlanan millilerin 8-9 Mayıs tarihlerinde Polonya Milli Takımı ile çıkacağı özel maçlar TSİ 14.15'te başlayacak.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde kampa girecek sporcular şunlar:

Kaleci: Bülent Çetin, Selim Karadağ, Erdi Arslan

Defans: İsmail Korkmaz, Feyyaz Gözüaçık, Okan Şahiner

Orta saha: Serkan Dereli, Muhammet Yeğen, Rüstem Kurhan, Şeyhmus Erdinç

Forvet: Savaş Kaya, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz, Muhittin Kurt, Alican Kuruyamaç