Son Dakika Haberleri: Ampute futbol milli takımı, polonya'yı 5-1 yendi
Son Dakika Güncel Ampute futbol milli takımı, polonya'yı 5-1 yendi

Ampute futbol milli takımı, polonya'yı 5-1 yendi

28 dakika önce

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 yendiTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 yendi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.

2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile Antalya'da yaptığı ortak kamp kapsamında hazırlık maçı oynadı. Antalya'daki Zeytinköy Futbol Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya, teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takım kontrollü başladı. Polonya kalesine sık ataklar geliştiren milliler, Ömer Güleryüz'ün 2, kaptan Rahmi ve Fatih'in golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarı Polonya karşısında üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, Ömer Güleryüz'ün rakip takım defansını çalımlayarak attığı şık golle farkı 5'e çıkardı. Polonya'nın maçtaki tek golünü Kamil Grygigl kaydetti. Hazırlık maçında Türkiye, Polonya'yı 5-1 yendi. Maç sonrası milli futbolcular taraftarlarla galibiyet sevinci yaşadı.

29 Ekim Salı gününe kadar sürecek kamp kapsamında Ampute Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Polonya ile 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

Ampute futbol milli takımı, polonya'yı 5-1 yendi

Polonya, Antalya, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:14 Kaynak: DHA
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