Ampute Futbol Şampiyonalar Ligi heyecanı Gaziantep'te yaşanacak

Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te gerçekleştirilecek. 21-23 Mayıs tarihleri arasında Avrupa'nın en büyüğü, Gaziantep'te belli olacak.

Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonu Şahinbey Belediyesi'nin açıklamasına göre, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, 21-23 Mayıs tarihinde ilk kez Gaziantep'te oynanacak ve Avrupa'nın en büyüğü Gaziantep'te belli olacak. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mayıs Salı günü İstanbul'da yapacağı basın toplantısında şampiyona ile ilgili ayrıntılı bilgi verecek. - İSTANBUL