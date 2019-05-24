Türk temsilcisi Ortotek Gaziler'in de mücadele edeceği Ampute Futbol
Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yarın başlayacak. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa
Ampute Futbol Federasyonu
tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek şampiyonanın yarın Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te başlayacağı belirtildi.
Ortotek Gaziler, B Grubu'nda İngiltere
'den Everton
ve Polonya
'dan Legia Varşova
takımları ile karşılaşacak.
A Grubu'nda ise Gürcistan'dan Tiflis, Rusya
'dan Dinamo Altai ve İrlanda Cumhuriyeti
'nden Cork City takımları yer alacak.
Turnuva, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Ortotek Gaziler'in şampiyonadaki maç programı şöyle:
Yarın:
14: 00 Legia Varşova-Ortotek Gaziler
17: 15 Everton-Ortotek Gaziler