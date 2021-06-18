Ampute Futbol Süper Ligi'nde 12. gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, oynanan 12. gün maçlarıyla sürdü.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun 12. gününde 6 karşılaşma oynandı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Etimesgut Belediyesi Ampute- Şişli Yeditepe Engelliler: 7-1
İzmir Büyükşehir Belediyespor- TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler: 6-3
Trabzon Ortahisar Belde-Anadolu Erciyes Engelliler: 6-0
Şahinbey BBGSK- Konya Engellilerücü: 3-0
Pendik Engelliler- Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Baltalı Grup Denizli- Bursa Ampute: 3-0
Kaynak: AA
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