Ampute Futbol Süper Ligi'nde 4'üncü gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan 4'üncü gün maçlarıyla devam etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun 4'üncü gününde 6 karşılaşma yapıldı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Malatya BBSK-Anadolu Erciyes Engelliler: 5-0
TSK Reh. Merkezi Engelliler-Baltalı Grup Denizli: 0-2
Pendik Engelliler- Bursa Ampute: 7-1
Şişli Yeditepe Engelliler- İzmir BBSK: 2-2
Şahinbey BBGSK- Trabzon Ortahisar Belde: 3-0
Etimesgut Belediyesi Ampute-Esengücü Engelliler: 6-0
Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
Kaynak: AA
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