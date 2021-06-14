Ampute Futbol Süper Ligi'nde 9. gün tamamlandı

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun dokuzuncu gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 9. gün maçlarıyla devam etti.

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