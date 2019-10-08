Son Dakika Haberleri: Ampute Futbol Takımı Vali Baruş'u ziyaret etti
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Ampute Futbol Takımı Vali Baruş'u ziyaret etti

1 saat önce

Malatya Ampute Futbol Takımı ve yöneticileri, Vali Aydın Baruş'u ziyaret ettiAvrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Başkanı Mahmut Cücemen, Ampute Futbol Antrenörü Suat Canlı, U23 Milli Takım oyuncusu Zülfican Derinpınar'ın Vali Aydın...

Ampute Futbol Takımı Vali Baruş'u ziyaret etti, System.String[]

Malatya Ampute Futbol Takımı ve yöneticileri, Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti


Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ, Malatya Büyükşehir Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Başkanı Mahmut Cücemen, Ampute Futbol Antrenörü Suat Canlı, U23 Milli Takım oyuncusu Zülfican Derinpınar'ın Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaretinde, yapmış oldukları çalışmalar, ampute futbol ve ampute futbolun geliştirilmesi konularında Vali Baruş'a bilgileri verdi. Vali Baruş, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı oyuncularından Kaleci Selim Karadağ'ı ve beraberindekileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Ampute Milli Takımı Kalecisi Karadağ, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mahmut Cücemen, Ampute Futbol Antrenörü Suat Canlı, U23 Milli Takım oyuncusu Zülfican Derinpınar kendilerini kabul eden Vali Aydın Baruş'a teşekkür ederek, 44 numaralı Ampute Futbol takım formasını Vali Baruş'a hediye etti. - MALATYA

Karadağ, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:51 Kaynak: İHA
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