Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.

Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gaziosmanpaşa Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyona, ampute futbolda geçen yıl Süper Lig'i ilk 4 sırada tamamlayan takımlar ile 1. Ligi ilk iki sırada bitiren ekipler katılacak.

Turnuvada A Grubu'nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile Konya Engellilergücü Spor Kulübü yer alacak.

B Grubu'nda ise Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü mücadele edecek.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme ile yarı finalde karşılaşacak.