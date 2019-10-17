Ampute Futbol Türkiye Kupası
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Ampute Futbol Türkiye Kupası'na Tokat'ta oynanan iki karşılaşmayla devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Ampute Futbol Türkiye Kupası'na Tokat'ta oynanan iki karşılaşmayla devam edildi.
Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, Konya Engellileri 8-0 mağlup etti.
Günün diğer mücadelesinde ise Pendik Engelliler, Esenyurt Engellileri 3-1 yendi.
Turnuvada yarın Konya Engelliler- TSK Rehabilitasyon Merkezi ve Esenyurt Engelliler-Ortotek Gaziler maçları oynanacak.
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