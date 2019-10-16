Ampute Futbol Türkiye Kupası maçları başladı

AMPUTE Futbol Türkiye Kupası maçları Tokat'ta düzenlenen seremoni ile başladı.

Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakalarının açılış seremonisi Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Açılışa Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu Başkan Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Ampute Milli Takım Antrenörü Osman Çakmak, Türkiye Kupası'na katılan 6 takım ve katıldı. Seremonide futbolcular "Barış Pınarı Harekatın'daki Kahraman Ordumuza Tokat'tan Selamlar" yazılı pankart ile çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Barış Pınarı Harekatını yürüten kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Vatan, bayrak, millet, ezan, istikbalimiz uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet gazilerimize şifa diliyorum. İnşallah biran önce başarı ile dönecekler. Tüm dualarımız onlarla. Millet olarak bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem olmadığını bize göstermişlerdir. Bedensel Engelliler Federasyonu başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyor kutluyorum. Ampute futbol takımlarımızın yöneticilerine oyuncularına başarılar diliyorum. Çok güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Ampute takımları bize aynı zamanda şunu gösteriyor; Yılgınlık yok hayatta yorulmak yok, bezginlik yok, mücadele etmek var. Azim var, çalışmak var, enerji var. Demek ki insanlar azmetmediği, yılgınlık göstermediği, yorulmadığı sürece aşkla şevkle çalıştığı zaman üstesinden gelemeyeceği hiç bir şey yoktur. Bunu bize gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize" dedi.

Seremoninin ardından il protokolü ve sporcular, müsabakaları izlemek için gelen öğrencilere futbol topu dağıttı. Turnuvada A Grubu'nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile Konya Engellilergücü Spor Kulübü yer alırken, B Grubu'nda ise Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü yer aldı.

İlk müsabaka, Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü ile Pendik Engelliler Spor Kulübü arasında oynandı. 1-1 biten karşılaşmada Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü'nün golünü 29'ncu dakikada Keiyo, Pendik Engelliler Spor Kulübü'nün golünü ise 31'nci dakikada Hüseyin attı.

- Tokat