Son dakika haberleri... Türkiye Ampute Futbol Turnuvası Ahlat'ta başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Turnuvası, Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı.

Ahlat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen açılış programında, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Milli Takım Antrenörü Gazi Osman Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Gençlik Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, bazı kurum amirleri ve turnuvaya katılan takım sporcuları yer aldı.

VALİ ÇAĞATAY: 7 BİNE YAKIN GENÇ KARDEŞİMİZ BEDENSEL ENGELLERİNE RAĞMEN BİRÇOK BRANŞTA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORYedi bine yakın sporcunun bedensel engellerine rağmen birçok branşta Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğine dikkat çeken Bitlis Valisi Oktay Çağatay, " Türkiye Kupası 'nı Ahlat'ta düzenliyoruz. Ahlat'ımız bizim ve Türkiye'mizin göz bebeğidir. Böyle güzel bir mekanda ve güzel bir ilçede böyle bir turnuvayı federasyonumuzla birlikte düzenlemekten gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kazandığı başarılarla dünyanın gündemine gelen Ampute Milli Futbol Takımımız hepimizin göğsünü kabarttı. Bizi coşkun duygulara sevk etti. Şükür ki, 7 bine yakın genç kardeşimiz bedensel engellerine rağmen birçok branşta ülkemizi temsil ediyor. Türkiye'de futbola olan ilgi malum. Milli takımın da başarısı var. Bu yılki düzenlenen turnuvayı da Doğu Anadolu'da yapmak istediklerinde biz Bitlis olarak talip olduk. Federasyonumuz ve milli takım hocamız da bizleri kırmadı. Bugün başlayan turnuva Cumartesi günü sona erecek. Turnuvanın başta Ahlat'ımız olmak üzere tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.FEDERASYON BAŞKANI UZTÜRK: BU GÜZEL BELDEDE SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZBedensel Engelliler Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk ise Şahinbey Belediyesi Pendik Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi , Baltalı Grup Denizli Belediyesi ve Trabzon Orta Hisar ampute futbol takımlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye Kupası müsabakalarının Cumartesi gününe kadar süreceğini söyledi. Uztürk, "Küresel salgının tüm dünyayı etkilediği bugünlerde oynatacağımız bütün müsabakalarda asıl hedefimiz hiçbir arkadaşımızın bu virüsten olumsuz etkilenmemesi ve bunun içinde hepimizin dikkatli davranmasıdır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzel ilçemizde dünyanın ilk Türk-İslam mezarlığı bulunmaktadır. Selçukluların Kubbet'ül İslam dediği, Osmanlıların Atalar Şehri dediği bu güzel beldede sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi."DÜNYA AMPUTE FEDERASYON BAŞKANLIĞINI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"Arif Ümit Uztürk, Dünya Ampute Federasyon Başkanlığı için tek aday olduğunu da belirterek şöyle konuştu: "Sizlere buradan bir müjde vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Dünya Ampute Federasyon Başkanlığı adaylığımı açıkladım. Adaylık süreci kapandığında benden önceki başkanımız Amerikalı Rick Hoffman aday olmayacağını açıkladı. Şu anda dünya başkanlığı için tek aday olarak kaldım. 17-18 Ekim'de seçimler yapılacak. Dünya birinci başkan yardımcısı, ikinci başkan yardımcısı ve diğer yürütme kurulu üyeleri seçilecekler. Dolayısıyla bu seçim tarihi, sabırsızlıkla bekliyoruz. Dünya Ampute Federasyon Başkanlığını da inşallah Türkiye'ye getireceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından turnuvanın ilk karşılaşması ise Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile Pendik Belediyesi arasında oynandı.