Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları başladı

Son dakika haberlerine göre Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası, Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası, Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı.

Ahlat Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'in ve Türkiye'nin gözbebeği Ahlat'ta bu turnuvayı düzenlemenin kıvancını yaşadıklarını söyledi.

Kazandığı dünya şampiyonluğuyla Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir yer edinen Ampute Futbol Milli Takımı'nın herkesin göğsünü kabarttığını anımsatan Çağatay, şunları söyledi:

"Federasyon başkanımızdan öğrendiğim kadarıyla 7 bine yakın genç kardeşimiz muhtelif branşlarda bedensel engellerine rağmen spor icra ediyor. Türkiye'de futbola olan ilgi malumunuz. Bu yıl düzenlenen turnuvayı Doğu Anadolu'da yapma taleplerini duyunca, Bitlis olarak bu işten gurur duyacağımızı ilettik. Sağ olsun federasyonumuz bizi kırmadı. Bugün başlayan turnuva cumartesi günü final maçıyla sonlanacak. Turnuvanın başta Ahlat olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk ise Türkiye Kupası müsabakalarını burada yapmaktan büyük bir keyif ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Selçuklulardan itibaren önemli bir Türk-İslam yerleşim merkezi olan Ahlat'ta 6 takımın mücadele edeceğini aktaran Öztürk, "Pandemi sürecinden daha fazla olumsuz etkilenmezsek 17 Ekim'de de ligi başlatmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Dünya Ampute Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldum. Şu anda dünya başkanlığı için tek aday olarak kaldım. Cumhurbaşkanı'mıza verilmiş bir sözümüz vardı. Ampute futbol Türkiye'den sorulacak. Bunu da hem sahada hem de idari anlamda gerçekleştirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, bu topraklarda daha nice zaferler kazanacaklarını aktarırken, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da maçların keyifli ve centilmence geçmesi temennisinde bulundu.

Müsabakalar, Vali Çağatay'ın Şahinbey Belediyespor ile Pendik Engelli Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmanın başlama vuruşunu yapmasıyla başladı.

Toplam 6 takımın 2 grupta mücadele edeceği organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek.

Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları başladı

Türkiye Kupası, Bitlis, Futbol, Ahlat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları başladı - Son Dakika Spor

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