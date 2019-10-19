Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu!
30 dakika önce
Tokat Gaziosman Paşa Stadı'nda düzenlenen turnuvanın yar finalinde Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor rakibi Pendik Engellileri 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Tokat Gaziosman Paşa Stadı'nda düzenlenen turnuvanın yar finalinde Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor rakibi Pendik Engellileri 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Günün diğer mücadelesinde ise Ortotek Gaziler, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-1 yendi.
Turnuvada yarın Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor ile Ortotek Gaziler şampiyonluk maçında karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:01
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