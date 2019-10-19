Son Dakika Haberleri: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu!
Son Dakika Spor Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu!

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu!

30 dakika önce

Tokat Gaziosman Paşa Stadı'nda düzenlenen turnuvanın yar finalinde Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor rakibi Pendik Engellileri 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

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Tokat Gaziosman Paşa Stadı'nda düzenlenen turnuvanın yar finalinde Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor rakibi Pendik Engellileri 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.


Günün diğer mücadelesinde ise Ortotek Gaziler, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-1 yendi.


Turnuvada yarın Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor ile Ortotek Gaziler şampiyonluk maçında karşılaşacak.


Şahinbey Belediyesi, Pendik, Tokat, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:01 
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