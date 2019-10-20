Ampute Futbol Türkiye Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin oldu

AMPUTE Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü oldu. Türkiye Kupası kazanan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor'un kaptanı Rahmi Özcan, "Ordumuz Barış Pınarı Harekatı'ndayken bizim kupa sevinci gibi bir lüksümüz olamaz" dedi.

Gazi Osman Paşa Stadyumu'nda düzenlenen Ampute Türkiye Kupası finalinde Ortotek Gaziler ile Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşılaştı. Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, rakibini 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Maç sonrası sporcular Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Futbolcular ise Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere selam verdi. Takım kaptanı Rahmi Özcan, turnuvada hiç mağlubiyet almadıklarını ifade ederek, "Bizim ordumuz Barış Pınarı Harekatı'ndayken bizim kupa sevinci gibi bir lüksümüz olamaz. Her zaman onların arkasındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçtan görüntüler

-Kupa töreni

-Kaptanın konuşması

- Tokat