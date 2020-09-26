Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi - Son Dakika

Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi

Bir son dakika haberine göre BİTLİS'in Ahlat ilçesinde Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyesi şampiyon oldu.

Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi, System.String[]

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyesi şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Ahlat'ta düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası 22 Eylül'de başladı. Turnuvaya Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, Pendik Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Baltalı Grup Denizli Belediyesi ve Trabzon Orta Hisar ampute futbol takımları katıldı. Turnuvada, Etimesgut Belediyesi ile Gaziantep Şahinbey Belediyesi finalde karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasını Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Milli Takım Antrenörü Gazi Osman Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Gençlik Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, bazı kurum amirleri de izledi.

Saat 12.30'da başlayan maçın 3'üncü dakikasında Şahinbey Belediyesi takımından 4 oyuncu kırmızı kart görünce, karşılaşma hükmen 3-0 Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı lehine sonuçlandı. Etimesgut Belediyesi, şampiyonluk kupasını Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın elinden aldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Vali Oktay Çağatay, yaklaşık 1 haftadır Ampute Futbol Türkiye Kupası'na ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Ahlat'ın Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Vali Çağatay Ahlat, şöyle konuştu: "Böylesi özel ve güzel etkinliğin Bitlis'te düzenlenmesinden mutlu olduk. Ampute Futbol Milli Takımımız daha önce Avrupa şampiyonu oldu. Dünya Şampiyonası'nda ise ciddi başarıları var. Bu yıl da Cumhurbaşkanımızın turnuvanın Doğu'da yapılması yönünde beyanlarını alınca İçişleri Bakanlığımız tarafından Ahlat'ta yapabilir misiniz, diye soruldu ve Ahlat'ta düzenlenmesine karar verdik. Milli takımızı hocamızı ve federasyon yetkililerini buraya davet ettik. Gördüklerinde şehri çok beğendiler. Futbolcularımızı burada ağırlamaktan ve Türkiye'ye bu işi duyurmaktan mutlu olacaklarını söylediler. 1 haftadır ev sahipliği yapıyoruz. Güzel bir turnuvaydı, sadece son final maçı istediğimiz keyifte ve centilmence olmadı. Ne yazık ki ben de üzüldüm. Ama futbolda her şey var. Etimesgut takımımız şampiyon oldu. Diğer takımlar da futbollarını sergilediler. Başta bu yılki Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımı kutluyorum. Diğer takımlara da teşekkür ediyorum. Onları burada ağırlamaktan mutlu olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye çapında farklı etkinlikleri Bitlis'imizde düzenlemek konusunda hevesliyiz. Bu etkinliğe destek verdikleri için tüm büyüklerimize ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Katılan tüm futbolcuların ayaklarına sağlık. İçlerinde çok sayıda gazimiz var. Bu da tabii bizim için özel bir durum. Bu kadar gaziyi ve sporcuyu burada ağırlamak bizleri mutlu etti."Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise "Burada engelli diye tanımlanan aslında ampute takımlarımızın engelleri nasıl ortadan kaldırdıklarını hep beraber müşahede etmiş olduk. Bu vesileyle ampute takımlarımızın federasyonuna, antrenörlerine ve teknik ekiplerine teşekkür ediyorum. Final aşırı heyecanlı geçti. Bu heyecan zaman zaman çok heyecanlı davranmasına vesile oldu. Bu taraftan da olaya bakınca keşke hakemlerimiz de sporcularımız da biraz sabırla hareket etmiş olsalar, centilmenliği elden bırakmadan yürütmüş olsalar. Burası bin yıl öncenin başkenti, Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu yer. Bu vesileyle heyecanın dorukta olduğunu kaçınılmaz görüyoruz. Ahlat'tan Türkiye'deki tüm ampute takımlara sesleniyor ve teşekkür ediyorum. Burada yeniden kamp yapmaları için davet ediyorum. Sadece ampute ile sınırlı bırakmıyoruz. Ahlat artık bölgede kendini ispat etmiş bir cazibe merkezi, hem tarihi kültürel mirasın olduğu yer hem de doğal güzellikleri ile inanç turizminin olduğu bir yer. Kısacası Ahlat'ta huzur bulmanız kaçınılmaz bir şans olarak görüyorum. Takımlarımızı da burada kamp yapmaya davet ediyorum, buna milli takımımız da dahil olmak üzere. Etkinliğe vesile olan Cumhurbaşkanımıza, ampute ekibine ve valimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etimesgut Belediye Spor Kulübü Kaptanı Şehmus Erdinç ise şampiyonluklarını şehitlere armağan ettiğini belirterek, "Buraya gelene kadar pandemi sürecinde olduğumuzdan dolayı zorluk çektik. Ama işin sonunda bu kupayı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Gerçekten zoru başardılar. Final maçında da güzide takımlarımızdan Şahinbey ile kıran kırana oynamak isterdik. Bir birimize mücadele ederek oynamak isterdik ama nasip olmadı. Hükmen de olsa şu an şampiyonuz ve bunun tadını çıkaracağız. Buradan Ankara'ya elimizde kupayla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi
Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi

Etimesgut Belediyesi, Etimesgut, Futbol, Ahlat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis Porto'da kalıyor Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı
Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı         
21:38
Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti         
20:54
Ukrayna'da 26 kişinin öldüğü askeri uçak kazasında karakutuya ulaşıldı Ukrayna'da 26 kişinin öldüğü askeri uçak kazasında karakutuya ulaşıldı         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi         
19:34
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte         
17:09
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 22:03:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei