Son Dakika Haberleri: Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta oynanacak
Son Dakika Spor Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta oynanacak

Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta oynanacak

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kupaya, ampute futbolunda geçen yıl Süper Lig sezonunu ilk dört sırada tamamlayan takımlar ile Ampute Futbol 1. Ligi'ni ilk ikide bitiren toplam 6 ekip katılacak.

Organizasyonun A Grubu'nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile Konya Engellilergücü Spor Kulübü yer alacak.

B Grubu'nda ise Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü bulunuyor.

Turnuvada yarı final mücadeleleriyle ve final maçı TRT'den canlı yayınlanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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