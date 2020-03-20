Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler 1 Mayıs'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler 1 Mayıs'a ertelendi - Son Dakika Spor

Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler 1 Mayıs'a ertelendi

6 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs'a kadar askıya aldı.

Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler 1 Mayıs'a ertelendi, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs'a kadar askıya aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakalarının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 1 Nisan'a ertelendiği hatırlatıldı.

Artarak devam eden küresel ölçekteki salgın nedeniyle ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig maçları ile 1-5 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig play-off müsabakalarının alınan yeni tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs'a kadar ertelendiği kaydedildi.

Federasyonun 1 Mayıs'a kadar süreci takip ederek, karşılaşmaların takvimini gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belirleyeceği aktarıldı.

1 Mayıs, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:22 Kaynak: AA

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