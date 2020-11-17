Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler aralık ayında başlayacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Süper Ligi ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin aralık ayında başlayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar oynanamayan liglerin kademeli olarak başlatılması kararı verildi.

Alınan kararla, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ilk etabın 3-7 Aralık'ta, Ampute Futbol Süper Ligi'nde ise 10-18 Aralık'ta oynanacağı aktarıldı.

Pandemi önlemlerinin alınacağı liglere katılımın zorunluğu olduğu vurgulanırken, katılmayan ekiplerin bir alt lige düşeceği kaydedildi.