Ampute futbolda Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi kuraları Polonya'da çekilecek

Ampute futbolda Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ile Şampiyonlar Ligi grup kuraları, organizasyonlara ev sahipliği yapacak Polonya'da 1 Şubat Cumartesi günü çekilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, eylül ayında EURO 2020'nin düzenleneceği Krakow şehrindeki kura çekimlerine TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateuzs Widlak, EAFF Teknik Komitesi Başkanı Ian Clarke, TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, Ampute Futbol Teknik Direktörü Osman Çakmak, TBESF Uzman Fizyoterapisti Rabia Gülçin Seyhan ve katılımcı ülkelerin temsilcileri katılacak.

EURO 2020'nin grup kuralarında 16 ülke 4 ayrı torbada yer alacak. Türkiye, kura çekiminde 1. torbada bulunacak.

EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde belirlendi:

1. Torba: Polonya, Türkiye, İngiltere, Rusya

2. Torba: İspanya, İtalya, İrlanda, Fransa

3. Torba: Almanya, Gürcistan, Yunanistan, Ukrayna

4. Torba: Belçika, Hollanda, Azerbaycan, İskoçya

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi Şahinbey temsil edecek

Polonya'nın Bielsko-Biala kentinde 22-24 Mayıs 2020 tarihlerinde düzenlenecek Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 ülkenin şampiyon takımları mücadele edecek.

Türkiye'yi Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün temsil edeceği organizasyonda, ev sahibi ülkeden Kuloodporni Bielsko-Biala, Azerbaycan'dan Absheron Sumgait, İngiltere'den Crewe Harks, İrlanda'dan Shamrock Rovers, İtalya'dan ASD Montelabbate, Gürcistan'dan AFC Tiblis ve Rusya'dan Dinamo Altai takımları yer alacak.