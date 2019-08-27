Ampute futbolda fikstür çekildi

Ampute Futbol Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk ve ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.
3 Kasım'da başlayacak Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:
Esenyurt Engelliler Gücü- Şahinbey Belediye Gençlik
Ortotek Gaziler- Konya Engelliler Gücü
Şişli Yeditepe Engelliler- TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik- Bursa Ampute Spor