Son Dakika Haberleri: Ampute Futbolda Türkiye-Azerbaycan Dostluğu

Ampute Futbolda Türkiye-Azerbaycan Dostluğu

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile Azerbaycan'ın Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Ampute Futbolda Türkiye-Azerbaycan Dostluğu, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile Azerbaycan'ın Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Altındağ Örnek Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaparken, müsabaka 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

İki takım oyuncularıyla fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, müsabaka öncesi yaptığı konuşmada, "İki devlet, bir millet bir arada. Bugün anlamlı bir gün. Dostluk karşılaşmasının oynanmasına dair konu Azerbaycan'da gündeme geldiğinde, çok mutlu olmuştum. Organizasyonu hemen düzenlemek isteğimizi dile getirdik. Sağ olsunlar arkadaşlarımız da çok kısa sürede organize oldular ve bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, başlama vuruşunun ardından dostluk maçını kısa bir süre izleyip, stadyumdan ayrıldı.

Kasapoğlu, Azerbaycan heyetini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dostluk maçı öncesinde Azerbaycan ekibinin oyuncuları ve yöneticilerini kabul etti.

Kabulde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Dostluk karşılaşması vesilesiyle Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı ile bir araya geldiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür müsabakaları yapmak, bir araya gelmek çok önemli. Bizler kardeşiz. Bu noktada ilişkilerimizi, çalışmalarımızı daha da artıracağız. Sizlerin özverisini telafi etmek hiçbir şekilde mümkün değil. Sizler için tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizden şüpheniz olmasın." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Karabağ, Azerbaycan, Spor
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