Son Dakika Haberleri: Ampute futbolda Türkiye Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin!
Son Dakika Spor Ampute futbolda Türkiye Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin!

Ampute futbolda Türkiye Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin!

1 saat önce

Tokat Gaziosman Paşa Stadı'nda düzenlenen organizasyonun finalinde Ortotek Gaziler ile Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor karşılaştı.

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Tokat Gaziosman Paşa Stadı'nda düzenlenen organizasyonun finalinde Ortotek Gaziler ile Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor karşılaştı.


Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, rakibini 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.


Karşılaşmanın ardından Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor'a kupasını, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak verdi.


Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor futbolcuları, kupalarını aldıktan sonra asker selamı verdi.


Takım kaptanı Rahmi Özcan, turnuvada mağlubiyet almadıklarını hatta kalelerinde gol bile görmeden şampiyon olduklarını belirterek, "Bizim ordumuz Barış Pınarı Harekatı'ndayken bizim kupa sevinci gibi bir lüksümüz olamaz.


Her zaman onların arkasındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.


Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Futbol, Tokat, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:00 
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