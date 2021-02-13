Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam edecek
13.02.2021 11:43
Ampute Milli Futbol Takımı, 15 Şubat Pazartesi günü Antalya'da kampa girecek.
Ampute Milli Futbol Takımı, 15 Şubat Pazartesi günü Antalya'da kampa girecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmalarına Antalya'da devam edecek.
Başantrenör Osman Çakmak yönetimindeki kamp, 15-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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