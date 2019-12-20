Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor

Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ, AA'nın

Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karadağ, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafına, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" isimli fotoğrafına, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını aktaran Karadağ, şunları kaydetti:

"Çok kaliteli fotoğraflar var, seçmekte zorlandım. Bu yıl dünyaya askeri alanda olsun spor alanında olsun birçok mesaj verdik. Fotoğrafları seçerken daha çok bu yönde tercihte bulunmak istedim. Ülke olarak büyük haksızlıklara uğradığımız dönemlerde spor olarak milli takımımız, askeri alanda ise Suriye'de savaş olmasına rağmen oradaki yerel halka destek veren askerlerimizin güzel fotoğraflarını görünce tercihimi bu yönde kullandım."

Karadağ, Futbol, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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