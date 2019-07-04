Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak futbolculuk kariyerini sonlandırdığını...
1 saat önce
Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:13 Kaynak: İHA
Ampute Milli Futbol
Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak
futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. - ANKARA
Instagram, Facebook ve WhatsApp'taki kesintiyle ilgili büyük şüphe
Atletico Madrid, Eljif Elmas transferi için İstanbul'a geldi
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp oldu
TFF'den sürpriz karar! U21 Lig'i kaldırıldı