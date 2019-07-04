Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak futbolculuk kariyerini sonlandırdığını...
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Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak futbolculuk kariyerini sonlandırdığını...

1 saat önce

Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak futbolculuk kariyerini sonlandırdığını..., System.String[]
Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:13 Kaynak: İHA
Osman Çakmak, Futbol, Spor
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