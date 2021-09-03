Ampute Milli Futbol Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon unvanlarını korumak istediklerini söyledi.

Osman Çakmak, Polonya'da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 10 Eylül'e kadar kamp yapacak ay-yıldızlı ekibi değerlendirdi.

Takımda güzel bir aile ortamı olduğunu belirten Çakmak, "16 sporcu, 6 teknik heyet olarak kampa girdik. Fakat bazen zor kararlar vermek gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'na 13 sporcu ile gideceğiz. Kampa yenilenme antrenmanı ile başladık. Buradan 10 Eylül'de Avrupa Şampiyonası için Polonya'ya gideceğiz. Fiziksel ve taktiksel antrenmanlarımızı önceki kamplarımızda tamamladık. Bu kampımızda oyun felsefemiz ile alakalı çalışmalarımız yoğun olacak. Hedefimiz son Avrupa şampiyonu olarak bu başarıyı tekrarlamak. Milletimize bu zor günlerde bu kupa ile biraz olsun moral kazandırmak istiyoruz. Bu güzel tesisi bize açtıkları için Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.