Ampute Milli Futbol Takımı'ndan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyaret - Son Dakika

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyaret

12.01.2021 15:03
Ampute Milli Futbol Takımı'ndan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyaret, System.String[]

Ampute Futbol Milli Takımı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi'ne gelen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, futbolcular Bülent Çetin, Şeyhmus Erdinç, Okan Şahiner, Savaş Kaya, Kemal Güleş ile Feyyaz Gözüaçık'ı, Mustafa Destici karşıladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Sporcularımız hem cephede kahramanlar, hem sahada kahramanlar. Allah hepsini var etsin. Cephedeyken de gurur duyduk, sahadayken de. Orada da ay-yıldızlı bayrağımıza sonuna kadar, kanları pahasına sahip çıktılar. Bu vatan, onlar gibi gazilerimizin, şehitlerimizin fedakarlıklarıyla var oldu ve inşallah kıyamete kadar da bağımsız, hür ve güçlü bir şekilde var olmaya devam edecek." diye konuştu.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu dönem tüm ülkenin televizyonda maça kilitlendiğini anımsatan Destici, "Hem dünya ikinciliği hem de Avrupa şampiyonluğu bizleri ziyadesiyle memnun etti. Özelikle Avrupa Şampiyonu olduğu dönem hepimiz televizyon başına kilitlendik ve final maçını saatini beklemeye başladık. Sahada da İstiklal Marşı'mızı okuttular. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdılar. Ülkemize bu başarıdan sonra bir de dünya şampiyonluğu kazandıracaklarına yürekten inanıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik ise Türk sporuna hizmet etmekten gurur duyduklarını belirterek, Mustafa Destici'ye ilgisi ve desteğinden ötürü teşekkür etti.

Destici'nin her zaman kendilerine destek olduğunu anlatan Çelik, "Ampute Futbol Milli Takımı'mız ile ilgili kendilerinin duyarlı davranışları, özellikle Mecliste bizleri gündeme getirmeleri bizleri memnun etti. O açıdan kendisi ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ülkemize vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı da kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBESF'nin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Destici'ye bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza bağlı 64 federasyondan biri. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ayrıca 21 branşımız daha var. Bütçemiz bakanlıktan karşılanmakta. Ama biz zaman zaman sponsorlar aracılığıyla da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Aktif olan branşlarımız daha çok ampute futbol ile tekerlekli sandalye gibi birkaç branş. Ampute Futbol Milli Takımı'mız dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonu oldu. Bu yıl yine eylül ayında Avrupa Şampiyonası yapılacak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şampiyona da inşallah tekrar kupayı almayı hedefliyoruz."

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye desteklerinden ötürü teşekkür ederek, Avrupa şampiyonluğundan sonra dünya şampiyonu olmak istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye plaket ve futbolcuların imzalarının bulunduğu forma takdim etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise asbaşkan ve futbolculara kalem hediye etti.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı'ndan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyaret - Son Dakika Spor


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