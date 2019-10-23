Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı

8 dakika önce

2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile yapacağı özel maçın çalışmalarını sürdürüyor.

2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile yapacağı özel maçın çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünün Zeytinköy Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren milli takım, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sporcular, daha sonra koşu çalışması yaptı. İki gruba ayrılan oyuncular taktik çalışma gerçekleştirdi.

İdman, denge ve konsantrasyon çalışmasının ardından soğuma koşusuyla tamamlandı.

Teknik direktör Osman Çakmak, yaptığı açıklamada, 25 Ekim Cuma günü Polonya Milli Takımı'yla hazırlık maçı yapacaklarını belirterek, "Polonya iyi bir takım ama özverili ve disiplin çalışmamızla güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Ülkemiz, bayrağımız için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı

Polonya, Antalya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:32 Kaynak: AA
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