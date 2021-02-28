Ampute Milli Futbol Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz şampiyonluk hakkında iddialı konuştu - Son Dakika

Ampute Milli Futbol Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz şampiyonluk hakkında iddialı konuştu

28.02.2021 12:32

Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Ömer Güleryüz, Avrupa şampiyonluğu sevincini tekrar yaşatmak istediklerini bildirdi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Ömer Güleryüz, Avrupa şampiyonluğu sevincini tekrar yaşatmak istediklerini bildirdi.

Doğuştan ampute olan Ömer Güleryüz, henüz 13 yaşında arkadaşlarıyla sokak aralarında top oynarken dikkati çekti. Daha sonra İstanbul'da bir takımda futbola başlayan Güleryüz, başarılı performansıyla bir süre sonra Ampute Milli Takım kampına çağrıldı.

Ampute ligde gol krallığı unvanına sahip Güleryüz, 2017 Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda finalde İngiltere'ye karşı ilk golü de attı.

Güleryüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen ve Polonya'nın Krakow kentinde 10-19 Eylül'de yapılması planlanan 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yine gollere imza atmak için aralıksız çalışıyor.

Hedef önce Avrupa sonra dünya şampiyonluğu

Ömer Güleryüz, AA muhabirine, 6 yaşındayken futbola merakının başladığını söyledi.

Futbol oynamayı çok sevdiğini vurgulayan Ömer, koltuk değneklerine sahip olduktan sonra arkadaşlarıyla mahallede ve halı sahada top oynamaya başladığını dile getirdi.

Ömer, milli takım kamplarına 2013'ten bu yana çağrıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayallerime kavuştum. Forvet oynuyorum. Her forvette dolu bir statta gol atmak ister. 2017'de Avrupa şampiyonu olduğumuzda Vodafone Park'ta ilk golü ben atmıştım. Gerçekten çok gurur verici bir şeydi. Bana nasip olmuştu. İnşallah devamı da gelecek. Hayalim ve hedefim daha başarılı bir futbolcu olmak. Kazandığımız ilk Avrupa şampiyonluğu sevincini tekrar yaşatacağız. Ondan sonra da dünya kupasını kaldırmayı hedefliyoruz. Genç ve dinamik bir takımız. Teknik direktörümüz Osman Çakmak sayesinde milli takımda çok iyi bir aile ortamı oluşturduk. Herkes birbirini çok seviyor, değer gösteriyor ve saygı duyuyor. Bunun bizi en üst noktada başarıya taşıyacağına inanıyoruz."

Ampute futbolu tanıtmak için sosyal medyada çeşitli videolar paylaştığını anlatan Güleryüz, bu sayede futbola başlayanların olduğunu kaydetti.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz şampiyonluk hakkında iddialı konuştu
Ampute Milli Futbol Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz şampiyonluk hakkında iddialı konuştu
Ampute Milli Futbol Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz şampiyonluk hakkında iddialı konuştu
Ampute Milli Futbol Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz şampiyonluk hakkında iddialı konuştu

Milli Takım, Polonya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz şampiyonluk hakkında iddialı konuştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu Myanmar'daki darbe karşıtı protestolara müdahalede en az 18 kişi hayatını kaybetti İzinsiz paket servis yapmasına rağmen laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu
Şeyma Subaşı'dan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'dan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi         
18:57
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Trabzon'da haftanın dev maçı başladı! Canlı anlatım Trabzon'da haftanın dev maçı başladı! Canlı anlatım         
17:34
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu         
16:17
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar         
14:10
Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur         
13:54
Kayseri'de balıkçıların ağına 150 santim uzunluğunda balık takıldı Kayseri'de balıkçıların ağına 150 santim uzunluğunda balık takıldı         
12:43
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Park yeri tartışması nedeniyle öldüresiye dövülen yüzde 90 engelli vatandaş, yaşam mücadelesini kaybetti Park yeri tartışması nedeniyle öldüresiye dövülen yüzde 90 engelli vatandaş, yaşam mücadelesini kaybetti         
10:27
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 20:56:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ampute Milli Futbol Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz şampiyonluk hakkında iddialı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei