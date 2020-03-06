Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Çakmak'tan Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Çakmak'tan Mehmetçiğe destek - Son Dakika Spor

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Çakmak'tan Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Mehmetçiğe destek verdi.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Çakmak'tan Mehmetçiğe destek, System.String[]

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Mehmetçiğe destek verdi.

Çakmak, Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Lisesi'nde organize edilen kariyer günleri etkinliğine katılarak, öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Çakmak, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Hatay'da gazileri hastanede ziyaret ettiğini anlatan Çakmak, kendisi gazi olduğunda ziyaretine gelenleri hiç unutmadığını vurguladı.

Devletin, vatanın birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en doğru kararı vereceğini dile getiren Çakmak, "Büyüyen ve güçlü bir ülkeyiz. Gün geçtikçe oklar üzerimize daha çok gelecek. Şunu unutmamak lazım. Türk milleti söz konusu vatan olunca bir karış toprağımızı değil, bir çakıl taşımızı bile alamazlar. Biz birlik olduktan sonra kimse bizi yenemez. Söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz." ifadelerini kullandı.

Osman Çakmak, Futbol, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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