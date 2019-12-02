Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası toprağa verildi

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın dün vefat eden babası Ömer Çakmak, Tokat'ta defnedildi.

Eşiyle sobadan sızan gazdan zehirlenen ve 10 aydır tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde 80 yaşında hayatını kaybeden Ömer Çakmak'ın cenazesi, Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyüne getirildi.

Çakmak, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Osman Çakmak ve yakınları ile Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Osman Çakmak'ın annesi Sultan ile babası Ömer Çakmak, 3 Şubat'ta sobadan sızan gazdan zehirlenmiş, annesi hayatını kaybetmişti.