Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak çalışmalara başladı

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, futbolcuyken kazandığı Avrupa şampiyonluğunu teknik direktör olarak da elde etmek için Denizlispor tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun ile birlikte çalışma yapıyor.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, Şırnak'ta görev bölgesinde mayına basması neticesinde sol ayağını kaybeden Çakmak'ın, teknik heyet ile birlikte antrenmanlara katılarak antrenörlük alanında kendini geliştireceği kaydedildi.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun yaptığı açıklamada, futbolcuların Haluk Ulusoy Tesisleri'nde idmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Oyuncuların gruplar halinde çalışma yaptığını belirten Uygun, "Biz takım olarak kendimizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Osman Çakmak hoca Ampute Milli Futbol Takımı'nda Avrupa ve dünya şampiyonluğu alarak ülkemizi gururlandırdı. Aynı zamanda vatan kahramanlarından olup ayağını kaybetmesine rağmen hırsıyla herkese örnek oldu. Bizde birlikte Denizlispor'da hem antrenman bilimi üzerine hemde kendi kişisel gelişimi üzerine beraber çalışmalar yapıyoruz. Kendisi İnşallah bundan sonraki süreçte milli takımdaki başarısını daha da ileriye götürerek ülkemizi gururlandırır. Onunla birlikte olmaktan ve Denizlispor camiası olarak hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.