Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak çalışmalara başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak çalışmalara başladı - Son Dakika Spor

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak çalışmalara başladı

6 saat önce

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, futbolcuyken kazandığı Avrupa şampiyonluğunu teknik direktör olarak da elde etmek için Denizlispor tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun ile birlikte çalışma yapıyor.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, futbolcuyken kazandığı Avrupa şampiyonluğunu teknik direktör olarak da elde etmek için Denizlispor tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun ile birlikte çalışma yapıyor.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, Şırnak'ta görev bölgesinde mayına basması neticesinde sol ayağını kaybeden Çakmak'ın, teknik heyet ile birlikte antrenmanlara katılarak antrenörlük alanında kendini geliştireceği kaydedildi.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun yaptığı açıklamada, futbolcuların Haluk Ulusoy Tesisleri'nde idmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Oyuncuların gruplar halinde çalışma yaptığını belirten Uygun, "Biz takım olarak kendimizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Osman Çakmak hoca Ampute Milli Futbol Takımı'nda Avrupa ve dünya şampiyonluğu alarak ülkemizi gururlandırdı. Aynı zamanda vatan kahramanlarından olup ayağını kaybetmesine rağmen hırsıyla herkese örnek oldu. Bizde birlikte Denizlispor'da hem antrenman bilimi üzerine hemde kendi kişisel gelişimi üzerine beraber çalışmalar yapıyoruz. Kendisi İnşallah bundan sonraki süreçte milli takımdaki başarısını daha da ileriye götürerek ülkemizi gururlandırır. Onunla birlikte olmaktan ve Denizlispor camiası olarak hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak çalışmalara başladı

Osman Çakmak, Denizlispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 05:31 Kaynak: AA

YORUMLAR

Son Dakika

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
İsveç'teki hastane, İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok         
23:45
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor         
23:34
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu         
22:55
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu         
22:55
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı         
22:46
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu         
22:40
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu         
22:38
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi         
22:27
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz         
22:12
Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu         
22:06
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!         
21:45
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu         
21:18
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu         
21:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık         
21:12
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu         
21:10
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü         
20:49
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı         
20:37
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı         
19:58
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi         
19:55
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi         
19:02
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum         
18:50
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla         
18:50
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı         
18:35
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 00:08:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak çalışmalara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]