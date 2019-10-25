Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Futbol Takımını'nın Antalya kampı
Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımını'nın Antalya kampı

Ampute Milli Futbol Takımını'nın Antalya kampı

1 saat önce

2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Polonya'yı 5-1 mağlup etti.

Ampute Milli Futbol Takımını'nın Antalya kampı, System.String[]

2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Polonya'yı 5-1 mağlup etti.

Antalya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünün Zeytinköy Tesisleri'ndeki özel maça hızlı başlayan milli takım, ilk yarıyı Ömer Güleryüz (2), Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk'ün golleriyle 4-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün bir futbol sergileyen milli takım, Ömer Güleryüz'ün golüyle farkı 5'e çıkardı. Polonya'dan Kamil Grygigl'in karşılaşmanın son dakikalarında attığı gol skoru belirledi.

Maçın bitiş düdüğüyle coşku yaşayan taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Osman Çakmak'a sevgi gösterisinden bulundu.

Polonya, Antalya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:56 Kaynak: AA
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