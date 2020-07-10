Ampute milli futbolcu dünya evine girdi

TSK Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Muhammed Yeğen, Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen törende Medine Köse ile dünya evine girdi.
Düğünün yapılacağı alana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirler, ateşleri ölçülerek alındı.
Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın da katıldığı düğün töreninde damat ve gelin, pasta kestikten sonra misafirlerle birlikte eğlendi.
Düğün törenine Yeğen ve Köse ailelerinin yanı sıra Yeğen'in takım arkadaşları katıldı.