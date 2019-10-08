Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Takım kalecisi Karadağ Vali Baruş'u ziyaret etti
Son Dakika Güncel Ampute Milli Takım kalecisi Karadağ Vali Baruş'u ziyaret etti

Ampute Milli Takım kalecisi Karadağ Vali Baruş'u ziyaret etti

40 dakika önce

Ampute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Ampute Milli Takım kalecisi Karadağ Vali Baruş'u ziyaret etti, System.String[]

Ampute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ ve beraberindeki Malatya Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mahmut Cücemen, Ampute Futbol Antrenörü Suat Canlı, U23 Milli Takım oyuncusu Zülfican Derinpınar, Vali Baruş'u makamında ziyaret etti.

Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik etti.


Karadağ ve beraberindekiler ise yapmış oldukları çalışmalar ve ampute futbolun gelişimi hakkında Baruş'u bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından Karadağ ve beraberindekiler Baruş'a, 44 numaralı ampute futbol takım forması hediye etti.

Karadağ, Malatya, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun
Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:35:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Takım kalecisi Karadağ Vali Baruş'u ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]