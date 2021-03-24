SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika

SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu

24.03.2021 10:32

SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğuAmpute Milli Takım Teknik Direktörü Çakmak: Türkiye'de şampiyon olduk, Polonya'da neden olmayalım"Amputeyi dünyada yöneten biziz""Testimiz negatif ama biz pozitif düşünmek zorundayız"Kuruyamaç: Hedeflerimiz;

SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Çakmak: Türkiye'de şampiyon olduk, Polonya'da neden olmayalım

"Amputeyi dünyada yöneten biziz"

"Testimiz negatif ama biz pozitif düşünmek zorundayız"

Kuruyamaç: Hedeflerimiz; önce Avrupa, sonra dünya şampiyonluğu

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA) - Türkiye Ampute Milli Takımı, eylül ayında oynanacak Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde kampa girdi. Milli takımın teknik direktörü Osman Çakmak, "Bir gazi olarak, eski takım kaptanı olarak hep şunu söylüyordum; gün gelecek, ampute futbol bizden sorulacak. Avrupa Şampiyonu olduk, dünya ikincisi olduk. Şimdi şampiyonluğu taçlandırıp, 'bu işin fragmanıydı, şimdi asıl film bu' diyeceğiz. Türkiye'de şampiyon olduk, Polonya'da neden olmayalım?" dedi.

Türkiye Ampute Milli Takımı Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de kampa girdi. 15 Mart'ta başlayıp, 27 Mart'a kadar sürecek kampta, 10- 19 Eylül tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Milli Takım futbolcuları çalışmalarını teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde sürdürüyor. Milli takım kampında, 20 futbolcu ve teknik ekipten de 6 kişi yer alıyor. Milli takımın Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi apoletli teknik direktörü Osman Çakmak ile Avrupa şampiyonu takımda forma giyen ve halihazırda milli takımın forvet oyuncusu olan Alican Kuruyamaç, milli takımın hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

"TESTİMİZ NEGATİF AMA BİZ POZİTİF DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Kampta kendilerine destek veren Regnum Carya Otel'e ve Öztürk ailesine teşekkür eden Osman Çakmak, "Oyuncularımızın moral ve motivasyonu ve enerjisi yüksek. Günde çift idman yapıyoruz. Bu kamp bize çok şey katacak. Biz şunun bilincindeyiz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten kurtulmanın en iyi yollarını ararken, negatif havayı pozitife çevireceğiz. Testimiz negatif ama biz pozitif düşünmek zorundayız. Çünkü Avrupa'da ülke sayısı 12 iken biz Avrupa şampiyonu olduğumuzda şu anda ülke sayısı 16 oldu. 10-19 Eylül tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na bizim daha iyi hazırlanmamız lazım" diye konuştu.

"AMPUTEYİ DÜNYADA YÖNETEN BİZİZ"

Milli takıma genç oyuncular kazandırdıklarının altını çizen Osman Çakmak, "Bir gazi olarak, eski takım kaptanı olarak hep şunu söylüyordum; gün gelecek, ampute futbol bizden sorulacak. Avrupa Şampiyonu olduk, dünya ikincisi olduk. Şimdi şampiyonluğu taçlandırıp, 'bu işin fragmanıydı, şimdi asıl film bu' diyeceğiz. Türkiye'de şampiyon olduk, Polonya'da neden olmayalım? Desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Türkiye Engelliler Federasyonu Başkanımız Arif Ümit Öztürk, biliyorsunuz Dünya Ampute Federasyonu başkanı oldu, bu da bizim için büyük bir onurdur; hepsine çok teşekkür ederim. Amputeyi dünyada yöneten biziz. Dünya kupasında penaltıyı kaçıran bendim. Türk halkından helallik istedim. O gün 83 milyon insan 'helal olsun' dedi bana. Ama bu benim borcum verilmiş bir sözümüz, yapılacak işimiz var" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİMİZDEKİ AY YILDIZLI FORMA TÜRK MİLLETİNİN FORMASI"

Futbol milli takımının Şenol Güneş önderliğinde çok iyi bir jenerasyon yakaladığını anlatan Osman Çakmak, şöyle devam etti:

"Genç kardeşlerimizin hırsı ve mücadelesi olsun, çok iyi. Milli takımımıza önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Şu zor günlerde gecesini gündüzüne katan, izinlerini iptal eden sağlık çalışanlarına minnettarız. Vatanımızın birliği, beraberliği, huzuru için kim taşın altına elini koyuyorsa sonuna kadar minnettarız. Üzerimizdeki ay yıldızlı forma Türk milletinin forması. Bunu bilinci içerisindeyiz. Günde çift idman yaparak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

KURUYAMAÇ: HEDEFLERİMİZ; ÖNCE AVRUPA, SONRA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Ampute Milli Takımı'nın forvet oyuncusu ve takım kaptanı Alican Kuruyamaç da şunları söyledi:

"1992 Antalya doğumluyum. 2011 yılından bu yana milli takımda oynuyorum. Hazırlıklarımız burada çok iyi geçiyor. Milli takım olarak yeni bir oluşum içerisindeyiz. 2017 yılında 12 takımın katıldığı turnuvada Avrupa Şampiyonu olduk. Polonya'daki şampiyonaya 16 takım katılıyor. Polonya'ya şampiyon olarak gideceğiz. Şampiyon olarak da dönmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir. Türk milleti bizim yanımızda, destek oluyor. Hedeflerimiz; önce Avrupa, sonra da 2022'de dünya şampiyonluğu."

SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Ampute Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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