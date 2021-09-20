Gaziler Günü'nde şampiyon Ampute Milli Takımı'nı arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan duygusal tebrik
20.09.2021 09:56
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Finali'nde İspanya'yı 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da takımı görüntülü aradı. Soylu, Teknik Direktör Osman Çakmak'a, "Gaziler Günü'nde söz verdiğiniz gibi yaptınız. Allah razı olsun. Hepinizi kutluyoruz" dedi.
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Maçın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ı telefonla arayarak tebrik etti.
"GÜZEL BİR HEDİYE VERDİNİZ"
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'a ve futbolculara tebriklerini ileten Soylu tebrik konuşmasında "Sizi tebrik ediyoruz. Bütün takıma tebriklerimizi ve takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kutluyorum sizi. Gaziler Günü'nde güzel bir hediye verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Büyük bir hediye verdiniz milletimize" ifadelerini kullandı.
Son Dakika 09:58 Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı 09:50 Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek 09:31 Karısını öldüren adam "Beni dövüyordu" dedi, oğlu ise iddiaları yalanladı: Ben annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor 09:26 Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan Buray'ın 12 bin TL'lik sazı çalındı 08:49 Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı merak uyandırdı: Gözünüz gökyüzünde olsun 08:08 İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü 07:51 Dünya, karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor 23:13 Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu