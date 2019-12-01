Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın babası, yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın babası, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın babası, yaşamını yitirdi

6 saat önce

TOKAT'ta, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve 10 aydır hastanede tedavi gören Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak (84) yaşamını yitirdi.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın babası, yaşamını yitirdi, System.String[]

TOKAT'ta, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve 10 aydır hastanede tedavi gören Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak (84) yaşamını yitirdi.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak, 2 Şubat'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Köydeki komşuları tarafından evden alınıp, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Çakmak ise tedaviye alındı. Tokat Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 aydır tedavi gören Ömer Çakmak, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Ömer Çakmak'ın cenazesi, yarın Narlıkışla köyünde toprağa verilecek.


Osman Çakmak, Ömer Çakmak, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den Barış Pınarı Harekatı vurgusu: Sivillere zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir
Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti Yezidi kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere uyarı: Aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 00:14:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın babası, yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]