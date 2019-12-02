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Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın babası toprağa verildi

6 saat önce

TOKAT'ta, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve 10 aydır tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak (84), köyünde toprağa verildi.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın babası toprağa verildi, System.String[]

TOKAT'ta, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve 10 aydır tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak (84), köyünde toprağa verildi.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak, 2 Şubat'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Köydeki komşuları tarafından evden alınıp, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Çakmak ise tedaviye alındı. Tokat Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 aydır tedavi gören Ömer Çakmak, dün yaşamını yitirdi. Ömer Çakmak'ın cenazesi bugün köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, İl Emniyet Müdür Göksel Toplaoğlu, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze sonrasında Osman Çakmak, taziyeleri kabul etti.


Osman Çakmak, Ömer Çakmak, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:47 Kaynak: DHA
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