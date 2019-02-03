Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Takımın Kaptanı Çakmak'ın Acı Günü

Ampute Milli Takımın Kaptanı Çakmak'ın Acı Günü

49 dakika önce

Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Ampute Milli Takımın Kaptanı Çakmak'ın Acı Günü, System.String[]
Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda Çakmak'ın annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Zile ilçesinin Narkışla köyünde ikamet eden Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak (68 ile babası Ömer Çakmak (85) sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan Ömer Çakmak, Zile Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Acı olayı haber alan Osman Çakmak memleketi Zile'ye geldi.

ANNESİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞAMIŞTI

2017 yılında İngiltere'ye son dakikada attığı golle Türkiye'yi Avrupa Şampiyonu yapan Ampute Milli Takımı kaptanı Gazi Osman Çakmak, tüm yurdu sevince boğarken annesi de ayrı bir sevinç yaşamıştı.

(Nurhan İçmez - Dursun Ekrem Er/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

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